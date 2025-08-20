Agencias

Los servicios de extinción de C-LM trabajan para apagar los incendios desatados en Méntrida y Valdetórtola

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los servicios de extinción aéreos y terrestres de Castilla-La Mancha trabajan para apagar los incendios declarados en el término municipal de Méntrida (Toledo) y Valdetórtola (Cuenca), únicos fuegos activos en estos momentos en la región.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible, el incedio de Valdetórtola (Cuenca) se detectaba este miercoles a las 12.33 horas por un vigilante fijo. Cuatro medios de extinción terrestres y 17 personas trabajan en estos momentos en las labores de extinción.

Por otro lado, una llamada particular alertaba del incendio de Méntrida a las 14.17 horas de hoy. Ochos medios (seis aéreos y dos terrestres) y 26 personas luchan en estos momentos para sofocar las llamas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en 'YAS', confiesa que está enamorada por primera vez

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles

Álvaro Morata abre el álbum privado de su nueva etapa en Como con Alice Campello y sus hijos

Infobae

Belén Esteban se autoproclama "el cuerpo del verano" con su posado en bañador: "Gordita pero sabrosona"

Infobae

Gloria Camila zanja los rumores y aclara qué hay de cierto en su acercamiento a su ex, David García

Gloria Camila zanja los rumores

Pablo Urdangarín, su tierno beso de campeón con Johanna Zott en su primer triunfo de la temporada

Pablo Urdangarín, su tierno beso