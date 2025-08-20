Agencias

Los abonos para la Supercopa Endesa Málaga 2025 salen a la venta el jueves 28 de agosto

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los abonos para la Supercopa Endesa Málaga 2025, que disputarán Real Madrid, Unicaja, Valencia Basket y La Laguna Tenerife en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena los próximos 27 y 28 de septiembre, saldrán a la venta al público general el próximo jueves 28 de agosto a las 12.00 horas a través de la web de acb, con el apoyo de Onebox, proveedor oficial de la patronal.

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena vivirá los próximos 27 y 28 de septiembre la lucha por el primer título de la temporada, con Real Madrid, Unicaja --cabezas de serie--, Valencia Basket y La Laguna Tenerife.

Tres grandes partidos, las semifinales del sábado 27, que se conocerán próximamente en el sorteo de emparejamientos, y la final del domingo, para coronar al primer campeón de la temporada 2025-26. De cara a los abonos del torneo, la acb ha dividido el José María Martín Carpena en ocho categorías, con precios entre 40 y 160 euros, además de sillas VIP en pista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en 'YAS', confiesa que está enamorada por primera vez

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles

Álvaro Morata abre el álbum privado de su nueva etapa en Como con Alice Campello y sus hijos

Infobae

Belén Esteban se autoproclama "el cuerpo del verano" con su posado en bañador: "Gordita pero sabrosona"

Infobae

Gloria Camila zanja los rumores y aclara qué hay de cierto en su acercamiento a su ex, David García

Gloria Camila zanja los rumores

Pablo Urdangarín, su tierno beso de campeón con Johanna Zott en su primer triunfo de la temporada

Pablo Urdangarín, su tierno beso