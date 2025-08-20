Agencias

La selección española de BMX Freestyle Park realizará una concentración en Francia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La selección española de BMX Freestyle Park celebrará del 23 al 27 de agosto una concentración en la localidad francesa de Serignan con el objetivo de preparar las próximas citas internacionales y valorar la forma física y la proyección de los deportistas, según un comunicado de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Javier Alonso, coordinador de la disciplina, acudirá a la cita con un total de ocho 'riders', entre los que no estará por lesión la máxima referente nacional Teresa Fernández-Miranda. Saúl Vilar, Pol Díaz, Laura Carrera, Jaime Francisco, Adrián González, Eloy Fernández, Javitxu de la Torre y Pau Sala serán los representantes nacionales en esta concentración.

Una mezcla de experiencia con jóvenes talentos, bajo la supervisión como técnico de la leyenda del BMX nacional Sergio Layos, estarán presentes en la localidad francesa para pulir y ampliar conocimientos en las rampas de este park galo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio

Laura Matamoros aclara si se

Alejandra Rubio responde rotunda a José María Almoguera: "No voy a dar más leña a un fuego que no he prendido yo"

Alejandra Rubio responde rotunda a

Muere el periodista Ricardo Medina, fundador de Telemadrid y creador de 'Madrid Directo', a los 67 años

Muere el periodista Ricardo Medina,

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en 'YAS', confiesa que está enamorada por primera vez

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles

Álvaro Morata abre el álbum privado de su nueva etapa en Como con Alice Campello y sus hijos

Infobae