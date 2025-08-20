La Seguridad Social pierde 22.782 afiliados en la primera quincena de agosto pero suma 531.000 desde enero

La afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en 22.782 ocupados (-0,1%) en los primeros 14 días de agosto, hasta sumar 21.626.859 cotizantes en la serie diaria de afiliados, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

No obstante, desde principios de año hasta el 14 de agosto, el sistema ha sumado casi 531.000 ocupados.

En términos desestacionalizados, la primera quincena de agosto se cerró con 21.643.283 afiliados gracias al incremento de 6.606 ocupados en el último mes.

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la afiliación a la Seguridad Social suma 478.781 ocupados en el último año, "cifra en línea con los niveles tanto previos como posteriores a la pandemia, con un incremento de 279.876 afiliados desde comienzos del año 2025", ha resaltado el Ministerio.

Con los datos disponibles hasta el 14 de agosto, el número total de afiliados ha aumentado en 805.740 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023, y en 1.351.906 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que: el empleo sigue "en máximos históricos". "La salud de nuestro mercado de trabajo se aprecia en el número de trabajadores y en la calidad de sus contratos", ha recalcado.