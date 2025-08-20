Agencias

La Policía brasileña denuncia al expresidente Bolsonaro y a su hijo por "coacción" al Supremo

Por Newsroom Infobae

La Policía Federal de Brasil ha acusado formalmente este miércoles al expresidente del país Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, de intentar obstaculizar la investigación que enfrenta el ultraderechista por golpe de Estado, incluyendo un delito de coacción, a través de la financiación de una trama para entorpecer esta causa desde Estados Unidos.

El cuerpo ha presentado esta denuncia en un informe entregado este miércoles al Tribunal Supremo, tras concluir las investigaciones sobre la actuación de Eduardo Bolsonaro para promover en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños, según ha recogido agencia brasil.

El exmandatario, de hecho, cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, en el país norteamericano desde marzo, en favor de los aranceles y sanciones contra las autoridades brasileñas, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.

EuropaPress

