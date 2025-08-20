Agencias

La ONU recuerda a Israel que la expansión de asentamientos es "ilegal" y viola el Derecho Internacional

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ONU ha recalcado su condena a la expansión de los asentamientos de Israel en zonas ocupadas de Cisjordania, una práctica "ilegal" en virtud del Derecho Internacional y que desde la oficina del secretario general, António Guterres, han instado a paralizar y revertir para facilitar la solución de dos Estados entre israelíes y palestinos.

"Condenamos la decisión adoptada hoy", ha declarado el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, en alusión a un controvertido proyecto que prevé la construcción de 3.400 viviendas y que, de facto, fractura en dos Cisjordania, tal como han celebrado los miembros ultranacionalistas del Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Dujarric ha instado al Ejecutivo israelí a respetar sus "obligaciones" internacionales, un mensaje que, cómo él mismo ha reconocido, ya le han trasladado en otras ocasiones, sin ningún éxito. Sin embargo, ha querido insistir en que, para la ONU, "no hay otra alternativa" a la solución de dos Estados.

A las críticas se ha sumado también el Gobierno de Reino Unido, que por boca de su ministro de Exteriores, David Lammy, ha lamentado un plan que "dividiría en dos el Estado palestino". "Supone una violación flagrante del Derecho Internacional", ha denunciado, en un mensaje en la red social X en el que también ha pedido a Netanyahu que dé marcha atrás.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Álvaro Morata abre el álbum privado de su nueva etapa en Como con Alice Campello y sus hijos

Infobae

Belén Esteban se autoproclama "el cuerpo del verano" con su posado en bañador: "Gordita pero sabrosona"

Infobae

Gloria Camila zanja los rumores y aclara qué hay de cierto en su acercamiento a su ex, David García

Gloria Camila zanja los rumores

Pablo Urdangarín, su tierno beso de campeón con Johanna Zott en su primer triunfo de la temporada

Pablo Urdangarín, su tierno beso

Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson celebran su segundo aniversario de amor presumiendo de cuerpos en Mallorca

Carlos Sainz Jr. y Rebecca