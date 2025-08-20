Agencias

La junta de Birmania se hace con el control de una ciudad clave en el este del país

La junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 ha anunciado este miércoles que se ha hecho con el control de la ciudad de Demoso, situada a unos 100 kilómetros de la capital, en el este del país, a medida que avanza la guerra.

Las fuerzas de seguridad han indicado que tras 16 días de combates con las fuerzas rebeldes, la localidad "ha vuelto a manos del Gobierno", según informaciones recogidas por el diario 'The Global New Light of Myanmar'.

"Algunos miembros de las fuerzas de seguridad han muerto y otros han resultado heridos", ha alertado el Ejército, que ha difundido una serie de imágenes en las que se puede observar a varios soldados posando frente a un cartel que pone "bienvenido a Demoso".

Así, ha apuntado a que los rebeldes han registrado al menos seis bajas entre sus filas. El anuncio sobre la toma de la localidad llega tan solo días después de que la junta fijara el 28 de diciembre como fecha para la celebración de elecciones, una votación que ha recibido críticas por parte de la oposición.

El país se encuentra sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020. La represión posterior derivó en una guerra civil que ha tenido un enorme impacto sobre la situación en el país, ahora agravada por el seísmo de magnitud 7,7 que sacudió el país en marzo.

