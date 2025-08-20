La Comisión Europea aprueba oficialmente la declaración los beneficios digestivos del kiwi verde

La Comisión Europea ha aprobado oficialmente la declaración de propiedades saludables que afirma que "el consumo de kiwi verde contribuye al funcionamiento normal del intestino al aumentar la frecuencia de las deposiciones", basada en una ingesta diaria de dos kiwis verdes frescos, que aportan un mínimo de 200 gramos de pulpa.

Así, El kiwi verde se ha convertido en la primera fruta fresca en recibir una declaración de propiedades saludables autorizada por la Comisión Europea, según destaca Zespri.

La aprobación se produce tras la presentación, en 2018, de un expediente científico completo ante la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y un riguroso proceso de evaluación, en el que menos de 1 de cada 8 declaraciones presentadas recibe aprobación. Así, la EFSA emitió una opinión científica positiva en 2021, que ha culminado ahora con la autorización formal por parte de la Comisión Europea.

La directora de Marketing de la marca de kiwis Zespri para Europa y Norteamérica, Nele Moorthamers, ha declarado que este "hito" representa un avance significativo en su propósito de ayudar a las personas a prosperar gracias a los beneficios del kiwi. "Sabemos que hay muchos consumidores que disfrutan del sabor agridulce y de los beneficios nutricionales del kiwi verde de Zespri, por lo que estamos encantados de que sus efectos positivos sobre la salud digestiva hayan sido reconocidos oficialmente. Esto nos impulsa a seguir produciendo kiwis saludables y nutritivos para nuestros consumidores".

Esta autorización llega en un momento en que los consumidores europeos están adoptando una actitud más proactiva hacia su salud y bienestar, buscando alimentos naturales, frescos y sabrosos, ricos en nutrientes esenciales y con beneficios para la salud demostrados, señala la marca de kiwis. Ahora, con esta nueva autorización, Zespri comenzará a integrar la declaración de propiedades saludables en sus comunicaciones en Europa.