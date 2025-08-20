Junts, BComú, ERC y PP piden una comparecencia urgente del gobierno de Collboni por los socorristas

Los grupos municipales de Junts, BComú, ERC y PP han pedido al gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que comparezca urgentemente para dar explicaciones sobre las medidas que están llevando a cabo para solucionar la huelga de socorristas.

Los partidos de la oposición han formalizado este miércoles, el día antes de que los trabajadores cumplan su tercera semana de protesta, una solicitud para que se convoque una sesión extraordinaria de la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda, han indicado en un comunicado conjunto.

En concreto, reclaman al ejecutivo municipal que explique las acciones y medidas tomadas para garantizar las condiciones laborales de los socorristas, que aclare cómo se está garantizando la seguridad de los bañistas durante los servicios mínimos y que indique el rol y las acciones del gobierno respecto al conflicto.