Israel abre una embajada en Zambia como parte de un plan para fortalecer relaciones con los países africanos

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha visitado este miércoles la capital de Zambia, Lusaka, para asistir a la ceremonia de apertura de una embajada en el país como parte de un plan para fortalecer las relaciones de Israel con el continente africano.

"Hemos firmado un memorando de entendimiento sobre consultas bilaterales y queremos mejorar nuestra asociación en agricultura, salud y otros temas", ha señalado el ministro israelí en un mensaje publicado en redes sociales.

Saar se ha reunido con su homólogo zambiano, Mulambo Haimbe, así como con el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, durante su visita al país africano, que supone "un paso importante en la profundización de los lazos" entre ambos países.

Israel y Zambia establecieron relaciones por primera vez en 1966 tras la independencia del país africano de Reino Unido, si bien sus lazos se rompieron debido a la guerra del Yom Kipur en el año 1973. Ambos países retomaron el contacto en 1991, aunque Zambia no abrió una embajada en Tel Aviv hasta 2015. Hasta ahora, Israel contaba con un embajador no residente en Zambia en vez de con una legación.

