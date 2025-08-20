Agencias

Irán prevé una nueva ronda de conversaciones con el OIEA en Viena pero descarta negociaciones nucleares con EEUU

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha destacado este miércoles que existe la posibilidad de que se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en Viena, la capital austriaca, pero ha descartado que haya llegado el momento para unas negociaciones nucleares "efectivas" con Estados Unidos.

"El sábado, recibimos informaciones sobre la postura del OIEA, y este intercambio de mensajes entre las partes continúa. Es probable que enviemos a nuestros representantes a Viena para mantener allí otra ronda de negociaciones", ha afirmado el ministro, que ha añadido que Teherán "no puede dejar de cooperar por completo con el organismo".

En este sentido, ha apuntado que en el futuro cercano habrá que "sustituir el combustible de la central nuclear de Bushehr, y eso es algo que debe realizarse en presencia de inspectores del OIEA". "Es por ello que necesitamos que estén presentes", ha apuntado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias ISNA.

Por otra parte, ha recalcado que las negociaciones con Estados Unidos "tendrán lugar a su debido tiempo" y ha manifestado que "cada negociación llega cuando se produce una maduración". "Para que tenga lugar, primero hay que lograr ese estado de madurez. En mi opinión, no estamos ahí todavía y no van a ser efectivas", ha zanjado.

