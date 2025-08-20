Irán afirma contar con mejores misiles y advierte a Israel de que los utilizará si "emprende otra aventura"

Las autoridades iraníes han sacado pecho este miércoles de su industria armamentística y han advertido de que los nuevos misiles que han desarrollado serán utilizados contra Israel si "emprende otra aventura" como la de hace apenas un par de meses, cuando se produjo un intercambio de ataques aéreos durante doce días.

"Hemos fabricado y poseemos misiles con capacidades mucho mayores que los misiles anteriores, y si el enemigo sionista emprende otra aventura, sin duda los utilizaremos", ha dicho el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadé.

Así, ha destacado que los misiles que se emplearon en el último enfrentamiento con Israel fueron fabricados "hace unos años" por la industria militar iraní, que "no dependió en absoluto de recursos extranjeros" para protegerse.

"Todo lo utilizado en la guerra fue fabricado por las industrias de defensa del país. El mundo vio cómo los misiles impactaron completamente en sus objetivos y causaron graves daños al enemigo sionista", ha destacado, recoge la agencia IRNA.

Nasirzadé ha afirmado que ni la "censura mediática del régimen sionista" pudo ocultar el impacto que tuvieron los ataques de Irán durante aquellos días y ha destacado que ni la tan celebrada Cúpula de Hierro de la que presume Israel fue capaz de frenar la gran mayoría de los misiles iraníes.

Así, después de que durante los primeros compases Israel solo evitara el 40 por ciento de los misiles iraníes, en los últimos días, "el 90 por ciento" de los proyectiles impactaron sobre sus objetivos. "Demostró claramente que nuestra experiencia había aumentado y sus defensas habían disminuido", ha dicho.

Nasirzadé también ha destacado que durante aquellos días, Irán no sólo se enfrentó a Israel, sino también a Estados Unidos y a algunos países occidentales y regionales, quienes colaboraron con la defensa del "régimen sionista".

"Nosotros dependíamos de nuestras propias capacidades nacionales debido a las sanciones ilegítimas de Estados Unidos", ha recordado Nasirzadé, quien ha censurado que Israel apuntara a instalaciones civiles y científicas, o centros industriales, mientras que Irán disparó contra bases militares y centros de Inteligencia.

Aquel intercambio de bombardeos que comenzó el 13 de junio y se prolongó durante doce, en los que Estados Unidos también participó atacando tres instalaciones nucleares. Unas mil personas murieron, casi gran parte de la totalidad de ellas en territorio iraní.