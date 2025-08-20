Hamás acusa a Israel de obstaculizar el acuerdo con un nuevo plan militar que "fracasará" en Gaza

El movimiento islamista Hamás ha afirmado que los nuevos planes militares de Israel sobre la Franja de Gaza evidencian que el Gobierno de Benjamin Netanyahu es "el verdadero obstáculo" para pactar un alto el fuego, aunque ha anticipado que la nueva ofensiva "fracasará, al igual que lo hicieron las anteriores".

Hamás ha condenado en un comunicado lo que considera "una guerra brutal contra civiles inocentes", después de que las autoridades israelíes hayan dado nuevos detalles del recrudecimiento de la ofensiva sobre la Franja, que incluye la toma definitiva de la capital gazatí, informa la cadena Al Yazira.

"La ocupación de Gaza no será un paseo por el parque", ha advertido el grupo, que ha llamado a la comunidad internacional a ejercer la "máxima presion" sobre Israel para que ponga fin a su actual política. En este sentido, ha advertido de que tanto Israel como Estados Unidos serán "plenamente responsables" de lo que ocurra en una "operación criminal" destinada a "destruir lo que queda de vida en Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este miércoles a las Fuerzas de Defensa (FDI) que "acorten" los plazos "para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y garantizar la derrota de Hamás" en la Franja de Gaza, escenario de una ofensiva que arrancó en octubre de 2023.

El Gobierno de Netanyahu aprobó el 8 de agosto la intensificación de las operaciones y en las últimas horas ha terminado de perfilar los planes concretos, que contemplan la llamada a filas de decenas de miles de reservistas. Prevé, además, el desplazamiento masivo de los habitantes de la ciudad de Gaza.