Google Pixel 10 llega con cámara triple en todos sus modelos y tecnología magnética para la carga y los accesorios

Google ha alcanzado la décima generación de sus 'smartphones' Pixel, que llega con una fuerte integración de la inteligencia artificial, la tecnología magnética Pixelsnap y una cámara de tres lentes en los tres modelos que la integran.

Si algo caracteriza a la serie Pixel 10 (Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL) es su diseño, que sigue la estala de Pixel 9 y muestra un módulo de cámara de tipo cápsula que cubre prácticamente todo el ancho del dispositivo.

Hechos para durar, los tres integrantes están fabricados en aluminio de calidad aeroespacial y reforzados con el cristal Corning Gorilla Glass Victus 2, que soporta arañazos y caídas. Ofrecen resistencia al agua y al polvo (IP68) y extienden su vida útil con siete años de actualizaciones de sistema operativo, de seguridad y de nuevas de características y funciones (Pixel Drop).

Llegan también con Gemini Nano integrado, que funciona con otras aplicaciones de Google, como Maps o Gmail, para simplificar la vida de los usuarios e impulsar un verdadero uso en manos libres con Gemini Live. El nuevo Asistente de Cámara ofrece herramientas de edición con inteligencia artificial para mejorar el ángulo o la iluminación y sacar la mejor versión de todos los sujetos a partir de fotos similares con Mejor Versión Automática.

La potencia y el rendimiento están respaldados por el procesador Tensor G5 y una batería que ofrece más de 30 horas de autonomía en un uso estándar y más de cien horas con el modo ahorro extremo. La tecnología mangética Pixelsnap con certificado Qi2 amplía las opciones de carga y permite incorporar accesorios que se acoplan directamente en el 'smartphone'.

Google ha utilizado un panel OLED para la pantalla de sus tres 'smartphones', que alcanza un tamaño de 6,3 pulgadas en los modelos Pixel 10 y 10 Pro y de 6,8 pulgadas en el 10 Pro XL. Aunque varían en resolución, todos ellos ofrecen un pico de brillo máximo de 3.000 nits y soporte para HDR.

CÁMARA DE TRES LENTES

Google mantiene su apuesta por las tres lentes, vista en los modelos más avanzados de las series anteriores, y con la décima generación de Pixel introduce también el teleobjetivo en el modelo estándar, aunque con diferencias respecto de sus hermanos mayores.

Si Pixel 10 integra una lente gran angular con macro de 48MP, una lente ultra gran angular de 13MP y un teleobjetivo de 10,8MP con estabilización óptica de imagen, y con Super Res Zoom de hasta 20 aumentos, estas especificaciones aumentan en los dos modelos Pro.

En concreto, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL presentan la siguiente configuración: una lente gran angular de 50MP, una ultra gran angular y macro de 48MP y un teleobjetivo de 48MP con estabilización óptica de imagen, con tecnología Super Res Zoom que admite hasta cien aumentos.

La cámara frontal, por el contrario, cuenta con una sola lente en los tres dispositivos, de 10,5 MP en Pixel 10 y de 42MP en Pixel 10 Pro y 10 Pro XL. Ofrece enfoque automático y un amplio angulo de visión.

SEGURIDAD

La seguridad en estos dispositivos está respaldada por el coprocesador Titan M2, que forma parte de un sistema multicapa de seguridad por 'hardware'. También cuentan con una VPN sin coste y de encriptación de extremo a extremo y de diversas protecciones frente a 'malware', 'phishing' y 'spam'.

Asimismo, el sistema de desbloqueo permite usar el reconocimiento facial, la lectura de la huella dactilar o la introducción de un PIN, una contraseña o un patrón.

CONFIGURACIÓN Y COLORES

Los tres 'smartphones' llegan con Android 16 de serie y serán los primeros en incluir Material 3 Expressive. Pixel 10 estará disponible en los colores Indigo, Frost, Lemongrass y Obsidian, con una configuración de 12GB de memoria RAM y 128GB o 256GB de capacidad interna.

Por su parte, los teléfonos Pixel 10 Pro y 10 Pro XL podrán encontrase con los colores Moonstone, Jade, Porcelain y Obsidian, con 16GB de memoria RAM. La capacidad interna difiere, ya que el modelo 10 Pro dispondrá de 128GB, 256GB, 512GB o 1TB, mientras que el 10 Pro XL ofrecerá 256GB, 512GB o 1TB.

Los tres teléfonos llegarán al mercado el 28 de agosto, aunque desde este miércoles es posible acceder a la preventa. Pixel 10 parte de un precio de 899 euros, Pixel Pro de 1.099 euros y Pixel 10 Pro XL de 1.299 euros.