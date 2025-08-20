Agencias

GitHub presenta un panel de agentes para delegar en Copilot tareas de programación

Por Newsroom Infobae

Guardar

GitHub ha anunciado una nueva interfaz diseñada para que los desarrolladores deleguen las tareas de programación a agentes de IA en toda la plataforma de GitHub

El nuevo panel de agentes permite a los desarrolladores asignar tareas a Copilot y hacer un seguimiento y gestión de esas tareas desde una única interfaz, sin interrumpir su flujo de trabajo y desde cualquier lugar en la plataforma.

Este anuncio sigue al de Copilot coding agent, un agente asíncrono y autónomo de desarrollo que trabaja en segundo plano con la tarea asignada, como si fuese un miembro más del equipo.

El panel de agentes está disponible en versión preliminar para todos los usuarios de pago de Copilot (Pro, Pro+, Business y Enterprise), como informan en una nota de prensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Joaquín Torres confirma su separación de Raúl Prieto dos años después de su boda: "Me ha dejado"

Joaquín Torres confirma su separación

Valeri Cuéllar desvela el gesto de María José Suárez tras ser agredida por su expareja

Valeri Cuéllar desvela el gesto

Rosa López reacciona al homenaje de Bustamante a Álex Casademunt y manda un mensaje a sus compañeros de OT

Rosa López reacciona al homenaje

Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio

Laura Matamoros aclara si se

Alejandra Rubio responde rotunda a José María Almoguera: "No voy a dar más leña a un fuego que no he prendido yo"

Alejandra Rubio responde rotunda a