GitHub presenta un panel de agentes para delegar en Copilot tareas de programación

GitHub ha anunciado una nueva interfaz diseñada para que los desarrolladores deleguen las tareas de programación a agentes de IA en toda la plataforma de GitHub

El nuevo panel de agentes permite a los desarrolladores asignar tareas a Copilot y hacer un seguimiento y gestión de esas tareas desde una única interfaz, sin interrumpir su flujo de trabajo y desde cualquier lugar en la plataforma.

Este anuncio sigue al de Copilot coding agent, un agente asíncrono y autónomo de desarrollo que trabaja en segundo plano con la tarea asignada, como si fuese un miembro más del equipo.

El panel de agentes está disponible en versión preliminar para todos los usuarios de pago de Copilot (Pro, Pro+, Business y Enterprise), como informan en una nota de prensa.