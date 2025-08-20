Agencias

Erdogan traslada a Putin que Turquía apoya un proceso de paz en el que participen "todas las partes"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado durante una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que apoya un proceso de paz que cuente con la participación de "todas las partes" de cara al establecimiento de una "paz duradera" en Ucrania.

Ambos líderes han dialogado sobre los "resultados" de la cumbre celebrada entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estado de Alaska, así como sobre temas de actualidad de la agenda bilateral, incluyendo el aumento de los lazos comerciales.

Putin ha vuelto a expresar además agradecimiento por los esfuerzos de Ankara para facilitar las conversaciones de paz en Estambul. Ambos han acordado mantenerse en contacto, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Exteriores ruso.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ya afirmó a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en la víspera la voluntad de Ankara para colaborar en los esfuerzos a fin de lograr una "paz justa" entre Ucrania y Rusia.

Turquía ha sido un mediador clave e incluso ha servido de sede para varias reuniones directas entre las partes. Trump aspira ahora --tras la cumbre con Putin en Alaska y la posterior reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes europeos-- a elevar estas discusiones al máximo nivel para que haya un cara a cara entre ambos.

