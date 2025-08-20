Enrique Cerezo: "Con la incorporación de Raspadori cerramos un magnífico mercado de fichajes"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, avanzó este miércoles que con la incorporación del italiano Giacomo Raspadori cierran "un magnífico mercado de fichajes" que les provoca "mucha ilusión" de cara a "todos los retos" de la temporada 2025-26.

"Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada. No hemos comenzado de la forma que esperábamos, pero tenemos una enorme confianza en nuestro equipo y el próximo sábado con nuestra gente apoyándonos desde la grada contamos con una gran oportunidad para confirmar las buenas sensaciones que tenemos", arrancó sus palabras Cerezo en la presentación oficial de Raspadori.

El mandatario ve en el italiano "un jugador que pese a su juventud ya ha demostrado talento, carácter y una ambición que encaja perfectamente con los valores" del Atlético. "Empezó a dar sus primeros pasos como futbolistas en las categorías inferiores del Sassuolo. Con el tiempo se convirtió en uno de los talentos emergentes del fútbol italiano, destacando su inteligencia en el campo, su movilidad, su capacidad para encontrar espacios y sobre todo su gran olfato goleador", analizó.

"'Jack' ya ha debutado oficialmente como rojiblanco pero este sábado tendrá la oportunidad de vivir un partido como Atlético en nuestro estadio y con el calor de nuestra afición. Seguro que a partir de este encuentro el equipo demostrará con triunfos todo el potencial que tienes", se dirigió al atacante.

Así, el presidente rojiblanco dio una "cariñosa bienvenida" al jugador y su familia. "Confiamos en ti, creemos en ti y estamos convencidos que vas a dar lo mejor por esta camiseta. Aquí vas a sentir la pasión de una afición que nunca dejó de creer pero que exige compromiso, lucha y entrega hasta el último minuto", concluyó Cerezo.