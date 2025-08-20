El rey Mohamed VI firma cerca de 1.500 beneficios a condenados en dos días por sendas festividades

El rey Mohamed VI ha suscrito en cuestión de dos días 1.472 medidas de gracia sobre personas condenadas en Marruecos, con motivo de dos simbólicas festividades, entre ellas la Fiesta de la Juventud, que coincide este jueves con el cumpleaños del monarca --cumplirá 62 años--.

El martes, con motivo de la denominada Revolución del Rey y del Pueblo, en la que Marruecos conmemora el fin del protectorado francés, el monarca anunció diversos beneficios para un total de 811 personas, de las cuales 676 estaban detenidas hasta esta batería de indultos, condonaciones o reducciones de pena.

A estas medidas se han sumado este miércoles beneficios para otras 591 personas, según el Ministerio de Justicia, que ha especificado que 445 de ellas se encuentran detenidas, según la agencia de noticias MAP.

Este tipo de gestos son frecuentes en Marruecos en fechas señaladas pero, como también suele ser habitual, los últimos anuncios del Ministerio de Justicia no entran en detalles acerca de los presos beneficiados, de tal manera que no aclaran circunstancias personales o delitos por los que habían sido condenados.