El Rayo Vallecano se refuerza con el central senegalés Nobel Mendy

El defensa central senegalés Nobel Mendy se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Rayo Vallecano, club al que llega como cedido por una temporada, procedente del Real Betis, según un comunicado del equipo madrileño.

"Rayo Vallecano de Madrid y Real Betis Balompié han llegado a un acuerdo para la cesión de Nobel Mendy. El defensa, formado en las categorías inferiores de París FC, debutó en Primera con el equipo andaluz la pasada temporada y ahora reforzará la zaga rayista durante el presente curso", anunció el club de la franja en un comunicado.

El jugador africano disputó cinco partidos en el primer equipo del conjunto bético la temporada pasada y otros 13 con el filial en Primera Federación. Su llegada al equipo rayista coincide con la preparación de los de Iñigo Pérez para jugar la ronda previa de la Conference League, en la que mañana se estrenan con el partido de ida contra el Neman Grodno bielorruso.

