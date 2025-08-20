El IPC del Reino Unido repuntó al 3,8% en julio, en máximos desde 2024

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de julio en el 3,8%, dos décimas por encima de la subida de los precios del 3,6% registrada en junio y su nivel más alto desde enero de 2024, según informó la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De este modo, la lectura de inflación en el séptimo mes de 2025 se mantuvo muy por encima del umbral de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra.

En julio, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 4,9% interanual, cuatro décimas más que en junio, mientras que la educación subió un 7,5%, igual que el mes anterior, pero el transporte lo hizo un 3,2%, frente al alza del 1,7% en junio.

De su lado, los suministros para el hogar aumentaron su coste un 7,4% interanual, tras la subida del 7,5% del mes anterior, mientras que el ocio y la cultura se encareció un 3,4%, una décima más.

El coste del conjunto de bienes aceleró su subida en julio al 2,7%, desde el 2,4% de junio, mientras que los servicios se encarecieron un 5% interanual, tres décimas por encima de la subida observada el mes anterior.

De este modo, al descontar el efecto de la energía y de los alimentos frescos, la tasa de inflación subyacente del Reino Unido fue del 3,8%, frente al 3,7% en julio.