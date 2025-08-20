El Ejército de Israel mata a diez milicianos tras un ataque contra un campamento militar en el sur de Gaza

El Ejército de Israel ha informado este miércoles de la muerte de una decena de milicianos en una serie de enfrentamientos tras un ataque contra un campamento militar israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Las fuerzas israelíes, que han indicado que cerca de una quincena de "terroristas" atacaron el campamento en cuestión, han señalado que al menos tres militares israelíes han resultado heridos a causa de los enfrentamientos, uno de ellos de gravedad.

Así, han explicado que catorce hombre armados "salieron de un túnel cercano al campamento y abrieron fuego contra las tropas", que les devolvieron los disparos, según un comunicado del Ejército. Todos ellos pertenecen al batallón Nahshon de la brigada Kfir de las Fuerzas Armadas.

De momento, el Ejército israelí ha asegurado que se han puesto en marcha las medidas necesarias para dar con todos los responsables y "acabar con ellos".