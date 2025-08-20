El Canal de Panamá prevé ingresar 342,9 millones menos el próximo año fiscal por el menor tráfico comercial

El Canal de Panamá ingresará el próximo año fiscal unos 400 millones de dólares (342,9 millones de euros) menos que el presente ejercicio, que concluirá el 30 de septiembre, por la disminución de los peajes cobrados, lo que dejará los ingresos totales en los 5.207 millones de dólares (4.464 millones de euros).

El propio administrador de la vía marítima, Ricaurte Vásquez, ha señalado en rueda de prensa que la caída proyectada en el tráfico comercial obedecer al contexto actual, que está marcado por la desaceleración económica y la guerra comercial lanzada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Estamos en unos momentos de extrema volatilidad, de altos niveles de incertidumbre que apuntan a una posible situación de disminución en el volumen de tráfico a través del Canal de Panamá", ha asegurdo Vásquez. "En la medida que la economía es más lenta, el volumen de comercio disminuye", ha añadido.

El Canal prevé que se registren entre 1.100 y 1.200 tránsitos menos que este año, cuando se anticipa que unos 13.900 buques circularán por esta ruta transportando 520 millones de toneladas de carga.

Pese al retroceso en los ingresos globales, la infraestructura espera entregar 3.194 millones de dólares (2.738 millones de euros) al Gobierno panameño durante el siguiente ejercicio, unos 400 millones de dólares más que en la actualidad.