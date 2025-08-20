Ejecutado mediante inyección letal un preso en Florida, que supera su récord de ejecuciones en un año

Un preso de Florida condenado por el secuestro y posterior asesinato de una mujer ha sido ejecutado este martes mediante inyección letal, elevando a diez las penas de muerte efectuadas en 2025 en este estado.

Kayle Bates, de 67 años, ha muerto este martes poco más tarde de las 18.00 horas (hora local) tras recibir una inyección con tres sustancias --un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón-- en la prisión de Florida, donde cumplía condena por asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada e intento de agresión sexual a Janet White en junio de 1982.

Con su muerte, ya son diez las personas ejecutadas en Florida desde principios de 2025, superando así su récord de ejecuciones en un solo año, si bien está previsto que el próximo mes otros dos presos pierdan la vida en estas condiciones.

En todo el país, el número de personas que han recibido la pena capital --todos hombres-- en lo que va de año ha alcanzado con Bates las 29. Según recoge la cadena de televisión CBS News, hay programadas al menos otras nueve ejecuciones para el resto de 2025.