Agencias

EEUU ejecuta a un hombre condenado por secuestrar y asesinar a una mujer en 1982

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades del estado de Florida, en Estados Unidos, han informado de que se ha procedido a la ejecución de Kayle Bates, un hombre de 67 años condenado por secuestrar y matar en 1982 a Janet Renee White, una joven de 24 años que trabajaba para una empresa de seguros en Lynn Haven.

White fue secuestrada cuando se dirigía a su oficina tras la pausa para comer y, según el veredicto de un tribunal estadounidense, Bates le propinó varias puñaladas en una zona arbolada cercana a la sede de la compañía.

Bates ha sido sometido a la inyección letal a las 18.17 (hora local) en la prisión estatal de Florida, según han señalado las autoridades, que apuntan a que ya son 29 las ejecuciones perpetradas a lo largo de 2025 en todo el país.

Se trata del mayor número desde 2014, cuando un total de 35 reos fueron ejecutados --24 de ellos por inyección letal, dos por disparos y tres por asfixia por gas inerte--.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio

Laura Matamoros aclara si se

Alejandra Rubio responde rotunda a José María Almoguera: "No voy a dar más leña a un fuego que no he prendido yo"

Alejandra Rubio responde rotunda a

Muere el periodista Ricardo Medina, fundador de Telemadrid y creador de 'Madrid Directo', a los 67 años

Muere el periodista Ricardo Medina,

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en 'YAS', confiesa que está enamorada por primera vez

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles

Álvaro Morata abre el álbum privado de su nueva etapa en Como con Alice Campello y sus hijos

Infobae