Agencias

Domenicali: "Hay una larga lista de espera de empresas y países desesperados por tener una carrera de F1"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, avanzó un posible regreso de Alemania al Mundial de la categoría, ya que están "dispuestos a hablar", aunque advirtió que "el tiempo apremia" y "hay una larga lista de espera de empresas y países desesperados por tener una carrera".

"El dinero es secundario en este momento. En primer lugar se trata de saber con quién tenemos que hablar. Estamos dispuestos a hablar", expresó el dirigente italiano a la edición de este miércoles del semanario alemán Sport Bild.

La última de las 79 carreras de F1 en Alemania fue en 2020, cuando Nürburgring intervino durante la temporada marcada por el coronavirus. El último GP oficial de Alemania fue un año antes en Hockenheim, ya que ambas sedes lucharon con el aspecto financiero para organizar tal evento.

"Alemania es Alemania y pertenece a la Fórmula Uno. Así que si alguien tiene un interés serio encontrará la forma de ponerse en contacto conmigo", declaró Domenicali.

Alemania tiene una larga tradición en la F1, y el interés fue enorme en los tiempos de apogeo de los campeones del mundo Michael Schumacher y Sebastian Vettel. El interés se ha enfriado considerablemente, pero el equipo Mercedes sigue siendo una parte importante de la F1, y Audi tendrá equipo a partir del año que viene.

Sin embargo, el organizador potencial tendría que desembolsar unos 35,5 millones de euros para conseguir una carrera. "El tiempo apremia. Hay una larga lista de espera de empresas e incluso países con sus primeros ministros y reyes que están desesperados por tener una carrera", zanjó Domenicali.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rosa López reacciona al homenaje de Bustamante a Álex Casademunt y manda un mensaje a sus compañeros de OT

Rosa López reacciona al homenaje

Laura Matamoros aclara si se ha reconciliado con Benji Aparicio

Laura Matamoros aclara si se

Alejandra Rubio responde rotunda a José María Almoguera: "No voy a dar más leña a un fuego que no he prendido yo"

Alejandra Rubio responde rotunda a

Muere el periodista Ricardo Medina, fundador de Telemadrid y creador de 'Madrid Directo', a los 67 años

Muere el periodista Ricardo Medina,

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en 'YAS', confiesa que está enamorada por primera vez

Pepa Romero, sustituta de Sonsoles