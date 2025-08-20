Detenido un hombre tras el reciente hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena cerca de París

La Policía francesa ha detenido este miércoles a un hombre como presunto responsable de un delito de asesinato tras el hallazgo la semana pasada de cuatro cadáveres en las aguas del río Sena en Choisy-le-Roi, una localidad situada a las afueras de París.

Los hechos se remontan al 13 de agosto, cuando una persona alertó a las fuerzas de seguridad por la presencia de un cuerpo flotando en el río. Las autoridades terminaron localizando en la zona otros tres cadáveres, todos ellos de hombres y con aparentes signos de violencia.

La investigación ha llevado hasta un joven de 24 años y origen argelino, según las fuentes consultadas por el diario 'Le Parisien'. La Fiscalía sospecha que pudo cometer varios asesinatos y tiene cuatro días de plazo para completar los interrogatorios.

Uno de los cuerpos, el que aparentemente permaneció menos tiempo sumergido, sí ha podido ser identificado como un hombre de la zona, pero las autoridades aún deben aclarar si existe relación entre todas las víctimas o el punto exacto en que pudieron ser arrojadas al Sena.