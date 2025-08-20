De producto de nicho a protagonizar una fuerte competencia: los teléfonos plegables se afianzan en Europa

Los teléfonos plegables se han considerado en el mercado europeo como un producto de nicho con Samsung como máximo exponente, pero los lanzamientos más recientes y la llegada de más fabricantes han impulsado una competencia que Honor ha sabido aprovechar para recortar distancias con la firma coreana.

Los teléfonos inteligentes plegables representan en el mercado europeo alrededor del 2 por ciento del total de teléfonos inteligentes, lo que hace que todavía se consideren como un producto de nicho.

Sin embargo, las ventas crecieron en 2024 un 37 por ciento con respecto al año anterior, impulsadas por la popularidad del formato libro, que creció en ventas un 60 por ciento, y por un aumento de la competencia, como recoge una nota de prensa de CounterPoint.

En 2022, Samsung representaba el 98 por ciento de las ventas de 'smartphones' plegables tipo libro en Europa. Esta situación de liderazgo se mantuvo en 2023, aunque se redujo al 73 por ciento, principalmente por la llegada al mercado de HONOR Magic Vs de Honor y la entrada de nuevos competidores, como Google, OnePlus y TECNO.

Esta tendencia continuó en 2024, cuando muchos fabricantes lanzaron versiones actualizadas de sus dispositivos plegables. Según la firma de análisis, el mayor impacto lo tuvo Honor: Magic V3 supuso un adelante en términos de 'hardware' -fue el plegable más fino y resistente del mundo hasta la fecha-.

Con Magic V2 y Magic V3, Honor experimentó en 2024 un aumento de las ventas interanuales del 377 por ciento, hasta alcanzar una cuota de mercado del 34 por ciento. Estas cifras convirtieron a la marca china en

Samsung se mantuvo en 2024 como líder del mercado, aunque reduciendo la distancia con Honor; experimentó un crecimiento en las ventas del 10 por ciento y acaparó el 50 por ciento de la cuota de mercado.

La apuesta de Samsung en plegables tipo libro se ha actualizado este año con Galaxy Z Fold7, que es, por el momento, el más delgado, ligero y potente. Honor lanzó en julio en China Magic V5, cuya llegada a Europa el 28 de agosto le permitirá recuperar el título de plegable más fino en esta región.

A ellos se suma que este miércoles se espera que Google presente su nuevo modelo plegable tipo libro Pixel Fold. Pero se prevé que la competencia se intensifique aún más en 2026 con la supuesta entrada de Apple en este mercado.

Se espera que Apple presente un modelo plegable tipo libro en 2026, inicialmente en sus mercados más importantes, como Norteamérica, China, Japón y Europa Occidental, y que se expanda a otras regiones entre 2027 y 2028.