David Bustamante sorprende con su cambio físico y se enfrenta a los haters

Durante los últimos meses, el cambio físico de David Bustamante ha sido uno de los temas más comentados entre sus seguidores y en redes sociales. Se hablaba de que el cantante había ganado peso y descuidado su figura, alimentando todo tipo de rumores. Sin embargo, su reciente actuación en Pinto ha dejado a todos sorprendidos: el cántabro se subió al escenario visiblemente más delgado y atlético, derrochando energía y simpatía durante todo el concierto.

Bustamante no solo brilló por su voz, sino por su cercanía y humor con el público. Desde presentar a sus compañeros de banda -incluida Julia, la chica del coro con la que interpretó varios temas- hasta interactuar con los asistentes, el cantante se mostró espontáneo y agradecido. En un momento, no dudó en lanzar besos y piropos a alguien del público: "Gracias, cariño, estás muy guapa, mi amor". Además, protagonizó uno de los instantes más divertidos de la noche al secarse el sudor y lanzar varias veces la toalla a su público, entre risas y bromas: "Es impresionante... ¿Cómo os gusta una toalla, eh? Pero vamos, que con esto... va a tapar las vergüenzas y ya está. ¿Os da igual que esté sucia? Vale, yo tiro la toalla. Pero la voy a tirar rollo novia de la moda, ¿vale?".

Consciente de la presión mediática y los comentarios negativos, el ex de Paula Echevarría dedicó unas palabras contra el odio en redes sociales, defendiendo el respeto y la empatía: "Las redes sociales molan para estar en contacto, para vernos, para saber. Para cotillear. Que te gusta hacer un cotilleo y un chisme, ¿eh? Pues igual, a todos. Pero muchas veces la gente es muy cobarde y hace muchísimo daño. Y si a nosotros, a nuestros hijos les decimos que deben de comportarse, nos fastidia cuando hacen daño a uno de los nuestros. No seamos cobardes. La gente simplemente por ser conocida o por estar ahí. No hay que tirarles piedras, no hay que lapidarles. La gente ya sabe perfectamente cómo es y hay que dar tiempo a las personas. Todos tenemos etapas. Y les han permitido caerse. Pero también tenemos la obligación de levantarlos. Y yo creo que he sido ejemplo siempre de eso".

El cantante terminó la noche emocionado y feliz, agradeciendo al público el lleno absoluto: "Cuando era pequeño y soñaba muy fuerte, muy alto, muy grande... soñaba con una noche como esta. Gracias por hacerlo posible, de verdad, muchas gracias". El concierto fue todo un éxito, con tantas personas queriendo entrar que algunas se quedaron fuera.