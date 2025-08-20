Cepyme pide ayudas directas y aplazamientos fiscales para las empresas afectadas por los incendios

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha urgido a las administraciones públicas a activar todos los mecanismos necesarios para garantizar ayudas económicas directas y ágiles a las empresas damnificadas por los incendios forestales, que tienen un impacto especialmente devastador en las miles de pequeñas y medianas empresas ubicadas en entornos rurales, agrícolas, forestales y turísticos.

En un comunicado, la patronal de pequeñas y medianas empresas ha solicitado, además, facilitar a las pymes el acceso a créditos blandos, aplazamientos fiscales y que se dé apoyo a la liquidez inmediata de las pequeñas y medianas empresas afectadas por los incendios forestales, que ven amenazada no solo su actividad económica, sino también su futuro y el de sus comunidades.

Además, Cepyme ha urgido a poner en marcha un plan de recuperación rural y empresarial, que priorice la reactivación de la actividad económica en las zonas afectadas, y a impulsar políticas de prevención, resiliencia territorial y sostenibilidad medioambiental que eviten tragedias similares en el futuro.

Desde la patronal de pymes han trasladado su solidaridad y apoyo a todas las personas, familias y empresas que están sufriendo las consecuencias de los incendios.

"Haremos llegar a las administraciones públicas las demandas específicas de nuestras asociaciones territoriales y sectoriales, y acompañaremos a las pymes en la gestión de las ayudas y en la reconstrucción de su actividad", han asegurado desde Cepyme.