Ascienden a 26 los fallecidos por la explosión en una fábrica de pólvora de Rusia

Las autoridades rusas han elevado a 26 la cifra provisional de personas fallecidas por la explosión el pasado viernes de una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, según un nuevo balance difundido este miércoles por el Gobierno regional.

Más de 150 personas habían resultado heridas por la explosión, que sacudió una factoría del distrito de Shilovski y cuyas causas no han trascendido. Los servicios de emergencia llevan días trabajando en la zona, donde se mantiene una especial vigilancia.

Las autoridades de Riazán han indicado en un comunicado que una treintena de heridos permanecen ingresados en el hospital, l5 de ellos en la propia región y otros tantos en centros médicos de Moscú.

