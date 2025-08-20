Al menos siete muertos en un ataque de Israel contra Tiro, en el sur de Líbano

Al menos siete personas han muerto a consecuencia de un ataque perpetrado este miércoles por el Ejército de Israel contra una localidad en la Gobernación de Tiro, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este balance en un comunicado difundido por la agencia de noticias estatal NNA, precisando que las fuerzas israelíes han atacado el municipio de Al Hawsh.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en su cuenta de la red social X que han atacado "infraestructura, depósitos de armas y un lanzador perteneciente" al partido-milicia chií libanés Hezbolá, en el sur del país árabe, si bien no ha especificado en qué localidad.

Israel justifica este tipo de agresiones contra Líbano argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El acuerdo, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.