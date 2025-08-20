Airbnb se convierte en nuevo patrocinador de LaLiga en España

La plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos Airbnb se convirtió este miércoles en nuevo patrocinador de LaLiga en España "durante varias temporadas", con el objetivo de unir el fútbol y los viajes, según un comunicado.

"Durante varias temporadas, Airbnb y LaLiga trabajarán juntos con la finalidad de que las aficiones no solo apoyen a su equipo cuando viajan a presenciar los más de 800 partidos que se disputan por torneo, sino que también descubran la hospitalidad que brindan los anfitriones en Airbnb de cada ciudad", informó LaLiga.

Desde la plataforma de alojamientos a particulares y turísticos se mostraron "absolutamente emocionados" con esta unión con "una institución que encarna la pasión y el espíritu del fútbol español", según Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb Marketing Services, SL.

"Esta colaboración es la combinación perfecta de dos grandes pasiones que se entrelazan con nuestros valores fundamentales: el fútbol, que une a las personas, y los viajes. Queremos que los aficionados no solo disfruten de los partidos, sino que también vivan la riqueza cultural de España, descubriendo destinos únicos y creando recuerdos inolvidables con la hospitalidad de los anfitriones en Airbnb", agregó.

Para Jorge de la Vega, director general de Negocio de LaLiga, entienden que "el fútbol no se vive solo en los estadios, sino también en los viajes y en las experiencias que rodean cada partido". "Esta colaboración con Airbnb nos permite conectar aún más con nuestros aficionados, ofreciéndoles la posibilidad de sentirse como en casa allá donde vayan para seguir a su equipo", afirmó.

Tras este acuerdo, los aficionados verán la marca Airbnb durante los partidos y, en los próximos meses, la plataforma trabajará junto a LaLiga para desarrollar "iniciativas auténticas", con el objetivo de profundizar "en las raíces del deporte, de los jugadores, de los aficionados y de los lugares que les acogen y les vieron nacer".