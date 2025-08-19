Zelenski espera avances "concretos" para las garantías de seguridad de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este martes que tras las "importantes" reuniones del lunes el Gobierno ucraniano trabaja ya con sus socios para cerrar el "contenido concreto" de las futuras garantías de seguridad, uno de los requisitos reclamados por Kiev para llegar a algún tipo de acuerdo con Moscú y poner fin al conflicto.

Zelenski considera que el encuentro del lunes en la Casa Blanca, en el que participaron varios líderes de la UE y de la OTAN, fue "un paso significativo para avanzar en el fin de la guerra y garantizar la seguridad de Ucrania", a la espera de que este martes continúen las negociaciones en diversos formatos.

"Haremos todo lo posible para que hacer de la senda hacia la paz una realidad, gracias a las alianzas, las garantías de seguridad y la valentía de la población ucraniana", ha subrayado Zelenski, que en redes sociales se ha mostrado especialmente agradecido por la "determinación" y el "apoyo" de otros países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que no contempla la adhesión de Ucrania a la OTAN, por lo que está por ver ahora la fórmula que utilizan los socios de Kiev para garantizarle la seguridad que Zelenski reclama. Varios países europeos se han ofrecido a enviar tropas sobre el terreno en caso de que haya un acuerdo de paz.