Ucrania y la UE trabajan ya en nuevo paquete de sanciones contra Rusia tras la reunión de Trump y Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este martes de que ya trabajan con las autoridades europeas en un nuevo paquete de sanciones a Rusia, el número 19 desde el inicio de la invasión, tras las reciente reunión que mantuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Zelenski ha contado que ha hablado este martes con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ha presidio por videoconferencia una reunión con los 27 para tratar los asuntos que se abordaron en aquel encuentro, coincidiendo ambos en que se ha dado "un paso importante para poner fin a esta guerra".

"Unas garantías de seguridad fiables y eficaces para Ucrania son el logro más importante de nuestros esfuerzos conjuntos, de todos nuestros socios y, sobre todo, de la valentía ucraniana que defendió nuestra independencia", ha remarcado Zelenski en X, agradeciendo a su vez el "apoyo incondicional" de la UE.

Zelenski también ha trasladado que se está ya trabajando en nuevo paquete de sanciones y ha subrayado que "es necesario aumentar la presión hasta que Rusia tome medidas reales para detener la guerra", tanto como lograr la unidad en Bruselas en lo que respecta a la futura integración de Ucrania.

Por su parte, Costa ha pronosticado que las próximas semanas depararán mucho trabajo para trazar las garantías de seguridad que necesita Ucrania. "Nos encontramos en un punto crítico, nada está garantizado, pero debemos continuar con esta labor para alcanzar el éxito", ha advertido.