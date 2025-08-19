Agencias

Trump revoca autorizaciones de seguridad a cerca de 40 funcionarios y exfuncionarios de Inteligencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha informado este martes que ha revocado las autorizaciones de seguridad de cerca de 40 funcionarios y exfuncionarios a los que ha acusado de "abusar de la confianza pública al politizar y manipular la inteligencia".

"Bajo la dirección de Donald Trump, he ordenado la revocación de las autorizaciones de seguridad de 37 profesionales de inteligencia actuales y ya retirados que han abusado de la confianza pública al politizar y manipular la inteligencia, filtrar información clasificada sin autorización y cometer violaciones graves e intencionadas de las normas", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Gabbard ha subrayado que "contar con una autorización de seguridad es un privilegio, no un derecho", y ha considerado que quienes "traicionan su juramento a la Constitución y anteponen sus propios intereses a los del pueblo estadounidense han violado la sagrada confianza que prometieron mantener".

La mayoría de las personas a las que afecta esta medida trabajaron en la evaluación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, así como otras amenazas extranjeras a los comicios estadounidenses, según ha recogido el diario 'The New York Times'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Valeri, aterrada y con una herida en la frente tras una brutal paliza por parte de su expareja

Valeri, aterrada y con una

David Bustamante sorprende con su cambio físico y se enfrenta a los haters

David Bustamante sorprende con su

Yana Olina, el gran apoyo de David Bustamante en su nueva etapa

Yana Olina, el gran apoyo

Verónica Romero, junto a Bustamante, reivindica el legado de Álex Casademunt: "El reconocimiento está en cada canción"

Verónica Romero, junto a Bustamante,

Gloria Camila, segunda concursante confirmada de 'Supervivientes All Stars'

Gloria Camila, segunda concursante confirmada