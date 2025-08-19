Agencias

Tailandia admite el uso de fósforo blanco en Camboya pero ciñe su uso a "iluminación" y "objetivos militares"

El portavoz del Ejército de Tailandia, Winthai Suvaree, ha admitido este martes el uso de municiones de fósforo blanco por parte de las fuerzas de seguridad del país durante el conflicto abierto el pasado mes de julio con Camboya, aunque ha ceñido su uso a "únicamente objetivos militares", así como "iluminación, humo y acciones incendiarias".

El militar, que ha asegurado que estas municiones no están clasificadas como armas químicas, ha explicado que ningún tratado internacional "prohíbe el almacenamiento o el uso de estos proyectiles", lo que permite al país conservarlos y usarlos en operaciones dentro del marco legal internacional.

En este sentido, ha asegurado que su uso es únicamente militar y ha descartado cualquier práctica contra los civiles. "Este uso está estrictamente regulado y nunca va dirigido contra los civiles", ha apuntado.

Sus palabras llegan después de las acusaciones vertidas por Camboya sobre el uso del fósforo blanco, las cuales considera "distorsionadas". "Están faltas de pruebas, no tienen peso legal alguno. Estas municiones sirven simplemente a fines incendiarios, explosivos y de iluminación", ha apuntado, según informaciones del diario 'The National'.

Las relaciones entre las partes se deterioraron después de que el 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades de Preah Vihear, templo hindú situado en una zona en disputa.

