Roberto Bautista avanza por abandono rival en Winston-Salem y Pedro Martínez se despide

El tenista español Roberto Bautista ha avanzado a octavos de final del torneo de Winston-Salem (Estados Unidos), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, después de que su rival en su estreno, el australiano Christopher O'Connell, tuviese que retirarse por problemas físicos tras el primer set (6-4).

El castellonense, número 47 del mundo, comenzó el duelo cediendo su primer servicio, pero ganó los cuatro siguientes juegos para hacerse con la iniciativa (4-1). A pesar de sufrir una nueva rotura para el 5-4, cerró el parcial al resto.

Justo antes de iniciarse la segunda manga, el oceánico anunció su abandono del encuentro por una lesión abdominal. Ahora, se medirá en octavos con el húngaro Marton Fucsovics, que eliminó al neerlandés Tallon Griekspoor (6-3, 4-6, 6-3).

Por contra, Pedro Martínez no pudo superar su debut en el cuadro principal ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (2-6, 6-3, 7-6(3)). El valenciano se valió de tres 'breaks' para adjudicarse el parcial inaugural, pero su adversario logró empatar la contienda en el segundo. Todo tuvo que decidirse en el 'tie-break' del tercero, donde el de Alzira fue incapaz de quebrar el saque del tenista galo.