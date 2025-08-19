Prohens se reunirá el jueves con los cuatro consells insulares para abordar la llegada de migrantes a Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá el próximo jueves con los líderes de los cuatro consells insulares para abordar la llegada de migrantes a las costas de Baleares, que en los últimos ocho días ya superan el millar.

Así lo ha anunciado este martes en declaraciones a los medios de comunicación después de presentar el plan de limpieza y mantenimiento de torrentes para reducir el riesgo de inundaciones en el torrente de s'Avenc, en Campos.

La reunión con los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, ha indicado la líder autonómica, se ha convocado para abordar "única y exclusivamente" la cuestión migratoria. En los últimos ocho días, ha expuesto, han llegado a las costas del archipiélago más de 1.000 personas a bordo de pateras.

"Es una cifra nunca vista, nunca conocida y para la cual no estamos preparados, no tenemos capacidad y no tenemos medios. Y lo más grave, no tenemos competencias. Y quien las tiene, el Gobierno, se lava las manos, mira para otro lado y, como hemos visto estos días, sigue de vacaciones", ha criticado.

La situación, ha insistido, es "del todo insostenible por condiciones humanitarias". "Se está haciendo una política de fronteras abiertas en Baleares, se está haciendo una política de incentivación de esta inmigración irregular y nos está poniendo en una situación muy complicada", ha alertado.

Prohens ha reivindicado que su Govern está poniendo en marcha, en el marco de sus competencias, políticas para "parar el efecto llamada". "Es mi responsabilidad y es lo único que puedo hacer, asegurar que los menores que llegan sean realmente menores, asegurar que para poder ir a un centro de menores se tenga que garantizar su edad de la manera más cierta y probable posible, y parar este efecto llamada con políticas que creo que se tenían que revisar", ha dicho.

En esa línea, ha alertado que la acogida de cada vez más menores extranjeros no acompañados "se está cargando el sistema de protección de menores de Baleares" que, como ya alertó este lunes la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magadalena García, "se convertirá en un recursos asistencial".

"Nos estamos cargando la atención de menores, la atención con dignidad que merece cualquier niño que llegue y viva bajo la tutela de una institución pública", ha insistido.

Pese a ello, ha lamentado que el Gobierno no atiende sus demandas y, además, "amenaza" a Baleares con la obligación de acoger a otros 49 menores migrantes procedentes de Canarias.