OpenAI lanza una nueva suscripción económica que mejora el límite de uso y la memoria del plan gratuito

Por Newsroom Infobae

OpenAI ha lanzado un nuevo plan de suscripción de ChatGPT más económico que da acceso a las funciones más populares del 'chatbot', así como a límites de uso más altos y una memoria más extensa respecto de la suscripción gratuita.

ChatGPT Go es una suscripción económica que amplía lo que ya se ofrece en la suscripción gratuita y amplía los límites de uso tanto del chat como de las herramientas que se incluyen en el 'chatbot'.

Ofrece acceso extendido al modelo más reciente y avanzado de la compañía, GPT-5, así como la herramienta de generación de imágenes, a la carga de archivos y al análisis de datos avanzados.

Amplía también la memoria, para que el 'chatbot' dé respuestas más personalizadas en las conversaciones con una ventana de contexto más grande, y da acceso a proyectos, tareas y a los 'chatbots' personalizados conocidos como GPT.

ChatGPT Go se ha lanzado inicialmente en India, aunque OpenAI está trabajando para expandirlo a otros países y regiones, como indica en la página de Ayuda. Allí tiene un coste de 300 rupias al mes ( algo menos de 3 euros al cambio).

EuropaPress

