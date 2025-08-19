Nvidia GeForce Now impulsa los gráficos con la arquitectura Blackwell y el soporte para GeForce RTX 5080

Nvidia ha actualizado su plataforma de juego en la nube GeForce Now con el soporte para las tarjetas GeForce RTX 5080 de la mano de la arquitectura Blackwell y que habilita un nuevo modo de 'streaming' de calidad cinematográfica.

GeForce Now ofrecerá una biblioteca de más de 4.500 títulos con la adición de más de 2.200 juegos que los editores han facilitado directamente para el juego en la nube.

Este aumento en el catálogo ha sido posible con la característica 'instalar para jugar', respaldada por servidores de almacenamiento dotados con la tecnología Nvidia NVMesh, que lo que hace es descargar el juego en el almacenamiento en la nube para simular la experiencia de tenerlo instalado en el ordenador.

Adicionalmente, la plataforma recibirá juegos AAA que estarán disponibles desde su lanzamiento, entre los que se citan Hell Is Us, Borderlands 4 y Dying Light: The Beast.

También crecerá la lista de dispositivos compatibles, que ahora incluye los televisores inteligentes de LG, la consola portátil Steam Deck y accesorios como volantes.

Nvidia ha presentado estas novedades en el marco de la feria de videojuegos Gamescom, donde también ha anunciado la integración de la arquitectura Blackwell, lo que hace que las tarjetas GeForce RTX 5080 sean compatibles con esta plataforma de juego, lo que introduce gráficos avanzados, como recoge en una nota de prensa.

En concreto, introduce velocidades de fotogramas hasta 2,8 veces más rápidas, además de la tecnología de trazado de rayos avanzado. Los usuarios de la membresía Ultimate ofrecerá un rendimiento computacional de 62 teraflops y un búfer de cuadros de 48 GB.

También se habilitan características como la tecnología de renderizado con inteligencia artificial Deep Learning Super Sampling (DLSS) 4 que impulsa el 'streaming' con una calidad de 5K a 120 fotogramas por segundo, en línea con los ordenadores 'gaming' más avanzados.

También incorpora la tecnología Nvidia Reflex, que incorpora el soporte para 1080p y reduce los tiempos de respuesta de clic a píxel a 30 milisegundos. Las regiones que soporten Nvidia SuperPDOS también accederán a una latencia de red inferior a 30 milisegundos.

A ello se suma un nuevo modo de 'streaming' de calidad cinematográfica que mejora la calidad de la imagen al impulsar la precisión del color, una transmisión más fluida con los codificadores AV1, gráficos más nítidos y velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps.