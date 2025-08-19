Agencias

Netanyahu acusa al primer ministro de Australia de ser "débil" y "abandonar a los judíos"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado este martes a su homólogo australiano, Anthony Albandese, de "traicionar a Israel" y ser "débil" por "abandonar a los judíos" al impedir la entrada al país del diputado ultraderechista Simcha Rothman.

"La historia recordará a Albanese por lo que es: un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos australianos", ha indicado el mandatario israelí en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Sus comentarios han tenido lugar tan solo un día después de que el ministro de Exteriores, Gideon Saar, anunciara la retirada de los visados a los diplomáticos australianos ante la Autoridad Palestina en respuesta a la decisión contra Rothman.

Recientemente, Canberra decidió prohibir también la entrada de exministro de Justicia Ayelet Shaked y del activista proisraelí e influencer Hillel Fuld. El país tiene previsto reconocer el Estado de Palestina el próximo mes de septiembre ante Naciones Unidas.

La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, ha expresado que considera la retirada de los visados como una medida "injustificada" en un momento en que el "diálogo y la diplomacia se necesitan más que nunca".

