Más de 60 detenidos por la muerte de 23 personas tras beber alcohol adulterado

Las autoridades de Kuwait han detenido este martes a 67 personas acusadas de la producir y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas que habrían resultado en la muerte de al menos 23 personas durante los últimos días.

El Ministerio del Interior ha indicado en un comunicado que todos ellos se encuentran bajo custodia a la espera de ser interrogados. El fin de semana, las autoridades también han indicado que habían identificado seis fábricas en las que se estarían produciendo ilegalmente estas bebidas.

La importación de bebidas alcohólicas y la producción local de las mismas está prohibida en Kuwait, si bien algunas son fabricadas de forma ilegal y clandestina sin cumplir con los estándares de seguridad.

Las autoridades han alertado de que la cifra de intoxicaciones por el consumo de metanol ha ascendido a 160, de las cuales la mayoría corresponden a ciudadanos asiáticos.