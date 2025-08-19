Más de 380 trabajadores humanitarios murieron en 2024, una cifra récord que se concentra en Gaza

Naciones Unidas ha informado este martes de que 383 trabajadores humanitarios murieron a lo largo de 2024 a causa de los conflictos armados registrados en todo el mundo, una cifra récord que se concentra en la Franja de Gaza, donde se han registrado alrededor de 180 decesos, casi la mitad de todos los fallecidos.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha pedido tomar medidas "urgentes" para acabar con la "impunidad" y evitar un mayor número de muertos. Así, ha lamentado que esta "tendencia nefasta" se mantiene en 2025, con 265 trabajadores humanitarios muertos en lo que va de año.

En un comunicado difundido con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la ONU ha alertado de que otros 308 de estos trabajadores resultaron heridos el año pasado, mientras que 125 figuran como secuestrados y 45 como detenidos.

La mayor parte de estos trabajadores "fueron atacados en acto de servicio o en sus hogares", recoge el texto, que refleja un aumento del 31 por ciento de estas muertes respecto a las cifras de 2023, cuando se constataron 293 fallecidos.

"Un solo ataque contra un trabajador humanitario es un ataque contra todos nosotros y contra las personas a las que servimos", ha aseverado Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios. "Los ataques de esta magnitud, sin ninguna rendición de cuentas, son una vergonzosa muestra de la inacción y la apatía internacionales", ha aseverado.

En este sentido, ha exigido "que quienes ostentan poder e influencia actúen en defensa de la humanidad, protejan a los civiles y al personal humanitario y exijan responsabilidades a los responsables".

Los datos muestran que el uso de la violencia contra los trabajadores humanitarios aumentó en 21 países a lo largo de 2024 --en comparación con el año anterior--. En la mayoría de los casos, los agentes estatales fueron los responsables de estos actos.

La ONG Save the Children ha apuntado a que un trabajador humanitario ha sido asesinado, herido, secuestrado o detenido cada día desde el año 2000, una media que sitúa 2025 como uno de los años más mortíferos de la historia para estos trabajadores.

Desde el año 2000, se han registrado más de 8.500 ataques graves contra trabajadores humanitarios, según los últimos datos de la Base de Datos de Seguridad de los Trabajadores Humanitarios (AWSD, por sus siglas en inglés). "Ser cooperante es cada vez más peligroso, y los riesgos aumentan año tras año a pesar de que el Derecho Internacional prohíbe estos ataques", ha señalado en un comunicado.