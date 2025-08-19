Mañueco destaca la evolución favorable de los incendios y asegura que en este momento "no hay localidades en riesgo"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado la evolución favorable de la situación de los incendios que afectan a varios puntos de Castilla y León con incendios estabilizados en varias provincias, en la medida en que los operativos logran "hacerse con los fuegos" y estabilizar los distintos frentes, al tiempo que ha señalado que en este momento "no hay localidades en riesgo".

De esta forma se ha expresado el líder autonómico en declaraciones a los medios tras visitar el Centro Autonómico de Mando, en las que ha detallado que se espera que haya un realojo de los vecinos a lo largo de las próximas horas y si las circunstancias meteorológicas siguen en la misma línea, se "darán pasos positivos y mañana será mejor que hoy y pasado mejor que mañana y que hoy también".

También ha reiterado la reclamación al Gobierno para que movilice los medios del Ejército solicitados por parte del Ejecutivo autonómico ante las circunstancias "inéditas y expecionales" que atraviesa la Comunidad y el conjunto de España.

Precisamente, ha explicado que ha llegado un helicóptero para transporte de personal, dos helicópteros pesados, dos bases logísticas, dos puestos de mando avanzados y cuatro grupos de soldados.

Cabe recordar que la Junta había solicitado al Gobierno 25 bulldozer con maquinista, 20 helicópteros ligeros, diez pesados, vehículos nodriza, drones con visores, atención logística al operativo, 15 puestos de mando avanzado y un millar de soldados.

Esta ha sido la primera conclusión que ha ofrecido el máximo responsable de la Administración autonómica, quien ha remarcado que siempre que se ha tomado una decisión en el marco del operativo para luchar contra los incendios "se ha hecho sobre la seguridad absoluta de las personas y de quienes trabajan en los mismos".

Por ello, Mañueco ha incidido en que las evacuaciones que se han realizado se han hecho pensando en la seguridad de las personas y de los municipios que se podrían haber visto afectados. "Esa es la instrucción que tenían todos los responsables y eso es lo que han hecho y yo quiero agradecer al operativo el esfuerzo que está haciendo", ha expresado.

CIRCUNSTANCIAS "EXCEPCIONALES"

En este sentido, el presidente de la Junta de Castilla y León ha puesto el foco en que hasta el pasado domingo el país ha vivido unas circunstancias meteorológicas "absolutamente excepcionales e inéditas", tal y como han reconocido, ha apuntado, los expertos, responsables políticos y directores de incendios.

Muchos de esos incendios, ha indicado, se han llegado a encontrar en una situación que se denomina fuera de la capacidad de extinción. No obstante, Mañueco ha recordado que las circunstancias meteorológicas han cambiado este lunes y ello ha permitido avanzar en la estabilización de todos los incendios.

De esta manera, se encuentran estabilizados los incendios en Ávila y Salamanca y bastantes frentes de los fuegos que afectan a Zamora, si bien también van evolucionando en esa estabilización el de Guardo y el resto de la provincia de León.

En la misma línea, ha insistido en la petición que realizó el Ejecutivo autonómico el viernes al Gobierno para contar con más medios porque se vivían unas circunstancias "inéditas reconocidas por todo el mundo".

"La Junta funciona cuando las circunstancias meteorológicas están dentro de lo que es lo normal o incluso lo extraordinario, pero es que lo que hoy estábamos viviendo, lo que hasta el domingo estábamos viviendo, era algo inédito", ha defendido el líder autonómico.

Precisamente, se ha referido a que algunas personas señalaron que era una "petición inédita" porque las circunstancias que se vivían eran también "excepcionales".

Sobre los medios que se han enviado a través Mecanismo Europeo de Protección Civil, Mañueco ha explicado que dos helicópteros empezarán a trabajar a lo largo de la jornada de este martes y también se han desplegado distintos efectivos del Ejército para apoyar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por otro lado, el presidente de la Administración autonómica ha reiterado que solicitar la declaración de Índice de Gravedad (IGR) 3 no supone la llegada de más medios a la Comunidad, al tiempo que ha asegurado que se trabaja con la Delegación del Gobierno "codo con codo" y la colaboración "funciona correctamente".