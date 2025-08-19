Agencias

Los incendios forestales mantienen cortadas 10 carreteras, la mayoría en León

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado sobre las 17.30 horas de este martes 19 de agosto de que permanecen cortadas diez carreteras debido a los incendios forestales, la mayoría de ellas en León.

En concreto, en León se encuentran afectadas la LE-2703, en Portilla de la Reina; la LE-164, en Yebra; la LE-2711, en Retuerto; la LE-4212, en Cariseda; la LE-5228, en Salas de los Barrios; y la LE-7311, en Nogar. También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-103 y ZA-104, en Vigo de Sanabria.

Igualmente, en Lugo, está cortada la LU-933, en Montefurado, y en Asturias la CO-4, en Covadonga.

Además, la DGT ha pedido a la ciudadanía, a través de un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, que evite circular por las zonas afectadas por los incendios, así como por sus entornos.

