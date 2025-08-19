LG presenta la nueva gama de frigoríficos para Europa: eficiente, con funciones de IA y compacta

LG Electronics ha anunciado una nueva gama de frigoríficos diseñada específicamente para el mercado europeo, que incluye modelos tipo american combi y combi, que presentará en el marco de la feria IFA de Berlín.

La nueva gama de electrodomésticos combina funciones inteligentes, eficiencia energética y un diseño que se integra en los espacios contemporáneos para cumplir con las demandas de los hogares europeos.

En este sentido, LG asegura que su nueva línea de frigoríficos incluye modelos, como el combi y el american combi, que alcanzan y superan la máxima calificación energética de la Unión Europea ("A").

Esto ha sido posible por el diseño de aislamiento optimizado y adaptado al mercado europeo y a las funciones basadas en inteligencia artificial, que ayudan a reducir el consumo eléctrico a través del aprendizaje de los patrones de uso del hogar y el ajuste del funcionamiento del compresor en momentos de baja actividad, según explica en una nota de prensa.

Los nuevos frigoríficos son más compactos e incorporan la bisagra Zero Clearance, que permite abrir las puertas hasta 110 grados incluso cuando están colocadas a ras de la pared, para que los cajones se puedan abrir sin problemas. Su diseño Premium Flat Door crea un aspecto refinado e integrado en la cocina.

Los nuevos modelos disponen de funciones inteligentes como AI Fresh, que supervisa los hábitos de apertura de la puerta para reducir la temperatura por adelantado durante las horas punta. La función AI Saving Mode, por su parte, permite ajustar el rendimiento de refrigeración en periodos de baja demanda.

La gama, diseñada bajo el concepto MAX de LG -que favorece el máximo aprovechamiento del espacio y frescura-, incluye una gran variedad de soluciones de almacenamiento, entre las que destaca una estantería retráctil. Las tecnologías Linear Cooling, Door Cooling+ y Fresh Converter+ ayudan a mantener una temperatura estable, a facilitar un enfriado rápido y a tener zonas de almacenamiento personalizables para carne, pescado o verduras.

AMERICAN COMBI Y COMBI

El modelo american combi estrena el diseño Thin Door de LG con dispensador de hielo y agua. En el interior, presenta un diseño optimizado de cajones, estantes más profundos y puertas con cierre suave que evitan los golpes.

Por su parte, la serie combi, que está disponible en varios tamaños y capacidades, ofrece estantes regulables en hasta siete posiciones de altura, una combinación de baldas ajustables y retráctiles para organizar el espacio a medida.