La Xunta señala que los incendios de Ourense "van un poquito mejor" pero demanda al Gobierno más medios

La Xunta de Galicia ha señalado este lunes que la evolución de los nueve incendios que afectan a la provincia de Ourense "va un poquito mejor", aunque ha insistido en que son necesarios más medios y ha demandado un "esfuerzo" al Gobierno central para que aporte más recursos.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios desde el Centro de Coordinación Provincial de Ourense, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, que se ha desplazado a ese punto junto con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez.

La conselleira ha explicado que los medios de extinción siguen trabajando en los incendios activos en la provincia y ha confirmado que han llegado a la zona dos 'bulldozers' solicitados al Gobierno, maquinaria pesada que ayuda en las labores de cierre del perímetro de los fuegos y que están operando en el incendio de Larouco. "Pero también tengo que decir que son insuficientes", ha matizado.

Al respecto, ha señalado que es necesario "cerrar cuanto antes" el perímetro de todos los incendios "para que no se vuelvan a levantar esos fuegos" y dejarlos "sellados". Por ello, ha reclamado al Gobierno de España "que haga el esfuerzo" de enviar más 'bulldozers' del Ejército para ayudar en esas tareas.