La pívot Mariam Coulibaly refuerza el juego interior del Spar Girona

La pívot maliense Mariam Coulibaly se convirtió este martes en nueva jugadora del Spar Girona para la temporada 2025-26, club al que llega procedente del Club Joventut Badalona como la jugadora más valorada del pasado curso, según un comunicado.

"Mariam Coulibaly (Bamako, Mali; 07/10/1997) es nueva jugadora del Spar Girona para la próxima temporada. La pívot, de 192 cm y 27 años, llega procedente del Club Joventut Badalona, donde ha firmado una de las temporadas más dominantes de su carrera", informó la entidad.

Coulibaly se formó en el CB Islas Canarias, donde debutó en la Liga Femenina en la temporada 2015-16. Posteriormente, fichó por el Snatt's Femení Sant Adrià, con el que jugó dos temporadas en la LF Endesa, consolidándose como una de las jóvenes pívots más prometedoras del campeonato.

En 2019 dio el salto a Francia, jugando en el Landerneau, y al año siguiente regresó a la máxima categoría nacional con el IDK Euskotren, donde jugó cuatro temporadas antes de fichar, el verano pasado, por 'La Penya'.

La temporada 2024-25 ha sido su mejor curso a nivel estadístico y de reconocimiento individual: 22 puntos por partido con un 61,6% en tiros de dos, 10,8 rebotes y una valoración media de 29, liderando así la liga en este apartado. Ha sido elegida MVP de la jornada hasta 12 veces en 30 jornadas y ha formado parte del mejor cinco ideal de la LF Endesa.

Con este movimiento, el club gerundense suma ya diez incorporaciones para la próxima temporada. "Buscábamos una pívot clásica, con presencia dentro de la pintura. Además se añade una muy buena mano, que aún la hace más valiosa", destacó Pere Puig, director deportivo del Spar Girona.