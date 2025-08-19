Agencias

La OTAN confirma que la cumbre de líderes en Ankara se celebrará el 7 y 8 de julio

Por Newsroom Infobae

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado este martes que la cumbre de la OTAN del próximo año se celebrará los días 7 y 8 de julio en Ankara en la que será la segunda ocasión que Turquía acoge la cita de líderes aliados.

En un comunicado, la organización ha confirmado las fechas del encuentro así como la sede, el complejo presidencial de Bestepe, que acoge la residencia oficial del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Quiero dar las gracias a Turquía por acoger esta importante reunión. Turquía ha sido un aliado sólido de la OTAN durante más de 70 años, realizando contribuciones inestimables a nuestra seguridad común", ha afirmado Rutte.

En este sentido, ha avanzado que la cumbre estará centrada en avanzar en una alianza "más fuerte, más justa y más letal", preparada para responder a los retos críticos a los que se enfrenta.

El pasado junio las autoridades turcas confirmaron que la cumbre de líderes de la OTAN se celebraría en la capital, después de que Estambul fuera la ciudad anfitriona en la cumbre de 2004, pero quedaba por concretarse la fecha. La organización militar suele anunciar con mucha anticipación sus cumbres de líderes. De hecho, ya se conoce que Albania acogerá la cita anual en 2027.

