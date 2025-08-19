La familia Casas evita presentaciones precipitadas: Ana Mena y Melyssa Pinto no coinciden con sus suegros en El Salvador

El reciente viaje de la familia Casas a El Salvador ha levantado todo tipo de especulaciones en redes y programas, pero "D Corazón" ha esclarecido lo ocurrido, desmintiendo la idea de una escapada colectiva.

Según Javi de Hoyos, que ha hablado con fuentes muy cercanas al entorno familiar, los conocidos actores y sus parejas viajaron al país centroamericano unos días antes que el resto. Tras disfrutar de unas primeras jornadas en pareja, ellas regresaron y fue entonces cuando los hermanos continuaron el viaje. Los padres, por su parte, han aterrizado en El Salvador más tarde, por lo que ni Ana Mena ni Melyssa Pinto han coincidido con sus suegros en estas vacaciones. Así lo confirma el periodista: las imágenes compartidas por los protagonistas se han publicado de forma estratégica, creando la ilusión de que todos estaban juntos, pero en realidad, esos encuentros familiares no se han producido.

Este plan ha sido una decisión natural dentro la familia, acostumbrados a dividir sus viajes en familia sin forzar presentaciones demasiado pronto. De hecho, como apunta también Alberto Guzmán, el proceso de presentación de las parejas parece haberse ralentizado tras la ruptura de Sheila Casas con Álvaro Muñoz Escassi, y los padres han preferido esperar y no precipitar esa fase, buscando proteger la dinámica familiar ante posibles cambios.

Pese a los rumores, todo el clan mantiene un excelente vínculo. La decisión de no juntar a todos en El Salvador responde únicamente a cuestiones de agenda y costumbre, sin motivos ocultos ni malentendidos.